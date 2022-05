La vetrata per il dottor Calloni

Nella chiesa di San Rocco a Vanzaghello, una vetrata artistica a ricordo del dottor Luciano Calloni. Domenica 29 maggio, l'inaugurazione.

Medico, punto di riferimento ed esempio per Vanzaghello, ma più in generale per il territorio intero. E a lui, allora, ecco che si è deciso di dedicare una vetrata artistica nella chiesa di San Rocco. Un omaggio per ringraziarlo di quello che ha fatto ed è stato e che, dopo i lavori di realizzazione, adesso sta per diventare realtà. Sì, perché il prossimo 29 maggio, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, appunto, dell'opera a ricordo del dottor Luciano Calloni. Nel dettaglio, il programma prevede alle 10 la celebrazione della Santa Messa con la presenza dei suoi parenti, quindi alle 11 partirà il corteo, accompagnato dal Corpo Bandistico Vanzaghellese, e, una volta arrivata in San Rocco, ecco la benedizione della vetrata. Per tutta la giornata di domenica e di lunedì, inoltre, sarà possibile visitare la chiesa e la stessa opera, ritirando anche un'immaginetta con la stampa della vetrata e la foto dell'amato dottor Calloni.

