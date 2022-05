Canegrate ricorda Aldo Moro

Il suo ricordo, in paese, scorre su una realtà tangibile. Ad Aldo Moro, statista della Democrazia Cristiana assassinato dalle Brigate Rosse e il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio 1978 in una Renault 4 rossa in via Michelangelo Caetani a Roma, il Comune di Canegrate ha intitolato una scuola. E proprio davanti a quel plesso, con il sindaco Roberto Colombo in testa, ha voluto ricordare la poliedrica figura del politico pugliese a 44 anni dalla sua scomparsa.

Il suo ricordo, in paese, scorre su una realtà tangibile. Ad Aldo Moro, statista della Democrazia Cristiana assassinato dalle Brigate Rosse e il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio 1978 in una Renault 4 rossa in via Michelangelo Caetani a Roma, il Comune di Canegrate ha intitolato una scuola. E proprio davanti a quel plesso, con il sindaco Roberto Colombo in testa, ha voluto ricordare la poliedrica figura del politico pugliese a 44 anni dalla sua scomparsa. "Abbiamo rinnovato il suo ricordo con la deposizione di una corona di fiori sotto la targa che lo ricorda, alle scuole elementari - dice il comune in una nota - dallo scorso anno accanto alla targa sono collocate le pietre della memoria realizzate dagli alunni nell'ambito del progetto scolari oggi, cittadini domani". Colombo ha sottolineato anche "Il sacrificio degli uomini della scorta" che perirono durante il rapimento avvenuto il 16 marzo 1978 in via Mario Fani, non distante da quella via Trionfale in cui lo statista risiedeva con la moglie Nora. Quello stesso giorno, peraltro, perdeva la vita sempre per mano violenta anche un altro uomo di legalità e spessore come il giornalista Peppino Impastato che aveva denunciato, attraverso i suoi articoli, il cancro del potere mafioso in Sicilia. Un pensiero Colombo lo ha avuto anche per Adelaide Testa, la canegratese che "Per anni è stata la memoria storica della comunità ed è recentemente scomparsa". Alla manifestazione per il ricordo di Moro era presente anche il mondo scolastico con Rita Licari, collaboratrice del dirigente scolastico.

