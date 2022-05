In Villa Rusconi a Castano, fino al 15 maggio, la mostra 'A tema libero' organizzata da 'Sfumature Castanesi'. Tante immagini che spaziano in ambiti e campi differenti.

Foto che raccontano persone, luoghi, animali, storie e momento davvero unici e particolari. Scatti fatti da più persone che spaziano in ambiti e campi differenti. E non a casa si intitola proprio 'A tema libero' la mostra fotografica di 'Sfumature Castanesi', che fino al 15 maggio sarà esposta in Villa Rusconi a Castano. Un appuntamento che regalerà certamente ai visitatori emozioni e coinvolgimento. Immagini realizzate con grande cura, attenzione, impegno e ricerca del dettaglio. "Ognuno, appunto ha portato un suo progetto - spiega il presidente del gruppo, Giovanni Nosdeo - esprimendosi con la sua fantasia e idee. Lavori, pertanto, diversi uno dall'altro, tra, ad esempio, la parte naturalistica, il ritratto, il paesaggio, ecc... Assieme alla mostra, inoltre, abbiamo organizzato anche una serata a tema, con alcuni ospiti, in programma il 13 maggio alle 21".

FOTO... 'A TEMA LIBERO' IN VILLA RUSCONI



