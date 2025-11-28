Domenica pomeriggio si inizia con il truccabimbi ed il laboratorio di Natale; alle 18 Passeggiata romantica, omaggio a Strauss e a seguire l'accensione delle luminarie.

Castano Primo è pronta a immergersi nell’atmosfera più magica dell’anno. Domenica 30 novembre 2025 torna infatti il Dolce Natale Castanese, l’iniziativa che segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie in città e che saprà coinvolgere grandi e piccoli con un programma ricco di appuntamenti, tradizione e musica.

Il pomeriggio si apre alle 17.30 in piazza Mazzini, 28, con il truccabimbi e il laboratorio di Natale organizzati dall’Erboristeria Chicche di Salute: un momento pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno trasformarsi nei loro personaggi natalizi preferiti e partecipare ad attività creative a tema, respirando già il clima di festa.

Alle 18.00, sempre in piazza Mazzini, spazio alla musica con la Passeggiata romantica, omaggio a Strauss, a cura del Polo Culturale del Castanese: un appuntamento suggestivo che accompagnerà il pubblico attraverso le eleganti melodie del grande compositore, creando un’atmosfera senza tempo nel cuore del centro cittadino.

A seguire, il momento più atteso: l’accensione delle luminarie, che illuminerà le vie e le piazze di Castano Primo, dando ufficialmente il via al periodo natalizio. Un gesto simbolico che ogni anno riunisce famiglie, bambini e cittadini attorno alla bellezza delle luci, al calore della comunità e allo spirito del Natale.

Non finisce qui: dal 30 novembre al 24 dicembre sarà attiva anche la “Scatola dei Desideri”, a cura del gruppo Fuori Castano in Rosa, posizionata presso il dehor del Bar Mira in piazza Mazzini, 47. Un’iniziativa dal forte valore simbolico ed emotivo, che invita tutti a fermarsi, scrivere un pensiero, un sogno, un desiderio natalizio e condividerlo con la comunità.

Il Dolce Natale Castanese si conferma così un evento capace di unire commercio, associazioni, cultura e cittadini, valorizzando il centro storico e creando occasioni di incontro e condivisione. Un modo semplice ma autentico per dire, tutti insieme, che il Natale a Castano Primo… è iniziato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!