'Cantine & Motori': che tre giorni!

Wine & Food e motori... vicini come non mai. Sì, perché per tutto il weekend appena passato, ecco a MalpensaFiera 'Cantine & Motori', wine event che, appunto da venerdì scorso (6 maggio) e fino a domenica, ha visto a Busto Arsizio protagonisti indiscussi decine e decine di produttori vitivinicoli, birrifici artigianali e distillerie di tutta Italia, accompagnati proprio dal comparto automotive. Una 'tre giorni', insomma, che ha saputo unire ottimo vino, particolari liquori, buonissime birre e prelibatezze culinare, assieme ad auto sportive o storiche, moto, vespe e diversi appuntamenti pensati per grandi e piccoli. Il tempo, alla fine, di entrare nei padiglioni di via XI Settembre e, subito, si veniva letteralmente catturati e conquistati dai vari stand e dalle singole esposizioni, create appositamente in un'ambientazione studiata nei minimi dettagli. Senza dimenticare, poi, i vari ospiti ed i rappresentanti di categoria e delle autorità, che uno dopo l'altro, si sono alternati, incontrando espositori e visitatori e intrattenendosi con i presenti, tra momenti di confronto, analisi, spiegazione e interviste. Le parole d'ordine, dunque, per l'intera durata della manifestazione sono state coinvolgimento, condivisione e voglia di ritrovarsi, unendo due mondi, all'apparenza che possono sembrare lontani, ma che, invece, sanno andare, eccome, di pari passo. (Foto Gianni Mazzenga)

