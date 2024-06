Giovedì 27 giugno a partire dalle 20 in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio è in programma la 'Cena di San Giovanni', un momento conviviale a cui sono invitati tutti i cittadini, a conclusione della Festa patronale e nell’ambito della Notte bianca.

Giovedì 27 giugno a partire dalle 20 in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio è in programma la 'Cena di San Giovanni', un momento conviviale a cui sono invitati tutti i cittadini, a conclusione della Festa patronale e nell’ambito della Notte bianca. L'iniziativa è a cura dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio: il costo a persona è di 30 Euro per gli adulti e di 20 Euro per i bambini (vedi info nelle immagini). Si ricorda che prima e dopo la cena, dalle 18, Bar is the name allestirà un pop-up nel cortile di palazzo Cicogna, dove gustare cocktail (8 euro), amari e birre (5 euro).

