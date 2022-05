"Grande Loris": c'è Capirossi

L'ex campione di motociclismo ospite a MalpensaFiere di 'Cantine & Motori'. In visita agli stand, tra la curiosità e le emozioni degli espositori e dei visitatori.

Campione certo nello sport, ma anche e soprattutto nella vita. Campione, eccome, con la 'C' maiuscola, proprio quella 'C' che è pure l'iniziale del suo cognome. Lui, insomma, là a MalpensaFiere: le strette di mano, gli abbracci, i sorrisi, quattro chiacchiere, le foto e, poi, inevitabilmente, la gioia e la curiosità, tanta, tantissima. Semplicemente e nientemeno, alla fine, che Loris Capirossi. Già, la semplicità, appunto una delle sue principali qualità e caratteristiche che l'ha fatto diventare (però, in fondo, lo è ancora oggi) un punto di riferimento e un esempio nel mondo del motociclismo e più in generale dello sport intero. "Grande", "Vai Loris", le voci, allora, ecco che si mischiavano con le emozioni (e, dopotutto, diversamente non avrebbe potuto essere, perché non capita ogni giorno di trovarsi di fronte uno dei piloti che ha scritto ed è stato storia). Prima nei padiglioni, quindi nell'area esterna e, infine, di nuovo dentro, un giro, dunque, agli stand di 'Cantine & Motori', per visitare e scoprire la manifestazione e le sue particolarità, incontrando gli espositori e i visitatori e intrattenendosi qualche istante con loro, tra racconti, spiegazioni, ricordi, aneddoti e interviste. (Foto Gianni Mazzenga)

