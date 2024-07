Centro di Busto, campo sportivo a cielo aperto

Per un’intera settimana, dall’8 al 14 luglio, il centro di Busto Arsizio si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla terza edizione di Busto Arsizio Sport, evento promosso dall’associazione Cuore pieno con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Per un’intera settimana, dall’8 al 14 luglio, il centro di Busto Arsizio si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla terza edizione di Busto Arsizio Sport, evento promosso dall’associazione Cuore pieno con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Busto Arsizio Sport si compone di tre tornei che si disputeranno in orario serale in piazza san Giovanni (calcio a 5) e piazza santa Maria (beach volley 4vs4 e basket 3vs3).

“Siamo alla consacrazione di questo evento, che è un po' il nostro festival di Sanremo dello sport – ha osservato l’assessore allo sport Maurizio Artusa – Un evento che unisce le realtà sportive, il settore del commercio, la solidarietà e rende vivo il centro con i giovani e lo sport. Quest’anno abbiamo alzato ancor di più l’asticella, tutto è organizzato al meglio anche dal punto di vista della sicurezza”.

Novità di quest’anno l’allestimento in piazza Vittorio Emanuele II di un “villaggio Cuore Pieno”, dedicato ai più piccoli con attrezzature gonfiabili, tavolo da ping pong e calcetto balilla.

E non solo: durante la settimana, sono previsti incontri con personalità del mondo dello sport che racconteranno le loro esperienze, mettendo in evidenza la cultura sportiva e i valori dello sport, anche in relazione ad aspetti sociali.

Il tutto avrà scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a favore di un progetto dell’associazione Cuore pieno che si prefigge di fornire borse di studio sportive a bambini e ragazzi le cui famiglie si trovano in condizioni di difficoltà, per permettere loro di iscriversi a corsi e attività sportive.

“Vogliamo dare agli altri un po’ della fortuna che abbiamo avuto noi senza rendercene conto” ha commentato la vice presidente dell’associazione Giuditta Lualdi, nota atleta dell’UYBA Volley Busto Arsizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!