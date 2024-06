Giocatrici, tifosi ed appassionati seduti attorno allo stesso tavolo creando così un gradevolissimo clima conviviale: è partita col piede giusto l’estate in Arena, il “look estivo” della E-Work che, grazie all’intuizione della proprietà, ha creato spazi di aggregazione a disposizione di tutti gli appassionati per tutto il periodo estivo.

Giocatrici, tifosi ed appassionati seduti attorno allo stesso tavolo creando così un gradevolissimo clima conviviale: è partita col piede giusto l’estate in Arena, il “look estivo” della E-Work che, grazie all’intuizione della proprietà, ha creato spazi di aggregazione a disposizione di tutti gli appassionati per tutto il periodo estivo. Il primo appuntamento con la Beer Fest ha riscosso un grande successo di partecipazione, grazie al puntuale servizio garantito dal bar con la griffe “Rosso Food and more” e grazie all’inaugurazione dei già apprezzati campi di beach volley. Durante la Beer Fest accoglienza speciale per le giovani dell’U14 reduci dal 6° posto alle finali nazionali. Ricordiamo che tramite la piattaforma Playtomic è possibile prenotare il campo di beach volley. In pieno svolgimento i tornei. Prossimi appuntamenti fissati il 26 giugno con il 3vs3 misto e sabato 6 luglio con una 12 ore 4vs4 misto con Spritz Party annesso. Per info 338/1470112 o 328/7060747.

