Del Gobbo per l'esperienza

Il candidato esponente del Centrodestra magentino e della lista civica ‘Luca del Gobbo sindaco di tutti’ inaugurerà sabato 7 maggio alle 11 il point elettorale nella centralissima via Roma al numero 46. Il comitato sarà presente nelle giornate di sabato e domenica per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste. Il punto di riferimento per tutti gli appuntamenti e le informazioni sulla candidatura è la pagina Facebook di Luca Del Gobbo. Sui social si legge “L’unico candidato che ha portato a termine progetti importanti per Magenta”. Quel che è certo è che Del Gobbo è l’unico candidato che possa vantare una precedente esperienza di governo della città proprio dallo scranno di primo cittadino. Parallelamente alla campagna elettorale, prosegue l’attività di consigliere di Regione Lombardia. Tra i punti centrali in quello che sarà il futuro programma elettorale, non mancherà di certo la sanità locale e la valorizzazione dell’Ospedale cittadino. Per la presentazione ufficiale dei candidati delle liste che appoggiano il candidato (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica sopra citata) bisognerà invece attendere ancora qualche settimana.

