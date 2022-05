La comunicazione di Munib Ashfaq

Verrà presentata sabato 7 maggio alle 15 in Piazza Liberazione la squadra del candidato Munib Ashfaq; i volti già campeggiano su diversi manifesti.

Verrà presentata sabato 7 maggio alle 15 in Piazza Liberazione la squadra del candidato Munib Ashfaq; i volti già campeggiano su diversi manifesti affissi in tutta Magenta. L’aspirante primo cittadino continua la propria attività di comunicazione in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno dalle pagine del sito lanuovaitalia.org, dal nome del movimento politico da cui scaturisce la candidatura. Sulle pagine web è possibile visionare tutti i video che Munib Ashfaq sta girando in varie zone di Magenta, denunciando problematiche afferenti alla viabilità, all’illuminazione pubblica carente, ai parchi pubblici chiusi o ai rifiuti non ritirati che giacciono per le strade. In homepage, gli undici punti su cui si baserà il programma elettorale del candidato, dal primo ‘Diritti delle minoranze etniche e religiose’ a welfare, sicurezza, scuole, parchi, parcheggi gratuiti e riforma degli uffici comunali. Tra le priorità, la realizzazione di un centro sportivo comunale, di un parco divertimenti e di luoghi di culto per varie confessioni religiose. Il comitato elettorale ha sede presso la Galleria dei Portici al numero 4.

