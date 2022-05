Salvaggio per "Cambiare passo"

Ha uno sfondo giallo che attira l’attenzione e si caratterizza per la presenza di un ritratto del candidato sindaco il sito web creato per sostenere Enzo Salvaggio.

Ha uno sfondo giallo che attira l’attenzione e si caratterizza per la presenza di un ritratto del candidato sindaco il sito web creato per sostenere la candidatura di Enzo Salvaggio, esponente del centro sinistra magentino. Sulle pagine di enzosindaco.com si trova una presentazione dettagliata in prima persona dell’aspirante primo cittadino, mentre al motto di “Cambiamo passo!” si può consultare una visione della Magenta ideale, che Salvaggio e le forze civiche che lo supportano (Magenta Percorsi e Uniti per Magenta, da poco ufficializzata, composta da professionisti e volontari del territorio, nonché da esponenti di Partito Socialista italiano e Italia Viva). Il comitato elettorale, inaugurato lo scorso 29 aprile, ha sede in via Roma 70 e rimarrà aperto grazie al lavoro dei volontari. L’incontro con tutte le liste è possibile sabato pomeriggio, 7 maggio, in piazza Liberazione, mentre domenica pomeriggio saranno presenti i banchetti nel quartiere Nord e nel quartiere Sud. Tutti gli appuntamenti e alcune anticipazioni del programma elettorale sono disponibili anche sui profili social PD Magenta ed Enzo Salvaggio Sindaco.

