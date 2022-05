Quei 'Frammenti' di Dicorato al bar Mira

La mostra personale di Matteo Dicorato al bar 'Mira' in piazza Mazzini a Castano. 'Frammenti': una serie di opere che raccontano emozioni e particolari.

Ce ne sono alcune in vetrina, altre invece all’ingresso e altre ancora sulle pareti attorno ai tavoli e al bancone: diverse opere che, una dopo l’altra, insomma, raccontano passione, impegno e cura dei particolari. I suoi ‘Frammenti’, proprio riprendendo il titolo della mostra, quelli del castanese Matteo Dicorato e che fino alla fine di maggio saranno esposti al bar ‘Mira’ in piazza Mazzini a Castano. “Non dò mai spiegazioni su cosa significa o vuol dire un quadro - commenta - perché a mio parere una pittura deve essere interpretata da chi la guarda. E anche in questo caso, allora, lascio al visitatore la massima libertà di trarre le sue considerazioni. Io con la mia sensibilità e con i colori creo determinate opere, poi sta agli altri decidere se a loro piacciono oppure no”.

'FRAMMENTI': MATTEO DICORATO IN MOSTRA AL BAR MIRA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!