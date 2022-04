Scatti... Lego

Macchina fotografica e personaggi Lego, scatta e... "il gioco è fatto". 'Fotografia Costruttiva': quando con i classici mattoncini si possono creare veri 'capolavori'.

Prendi una macchina fotografica e una minifigure (o minifig), cerca l'ambientazione giusta, scatta e... "il gioco è fatto". Chi l'ha detto, infatti, che foto e Lego sono due mondi così diversi e lontani tra loro? O meglio, non lo sono per niente se a metterli assieme è 'Fotografia Costruttiva'. Quando, insomma, con i classici e intramontabili mattoncini (più precisamente i tradizionali personaggi e statuette in plastica) e con l'obiettivo e l'inquadratura giusta si possono creare dei veri e propri 'capolavori', capaci di conquistare piccoli e grandi.

"Un abbinamento davvero meraviglioso e, al tempo stesso, particolare - spiega Alessio Varisco, fondatore del gruppo con la collaborazione del fratello Daniele - La cosa bella, poi, è che chiunque può essere protagonista di queste esperienze, dai bambini agli adulti, fino agli anziani". Nessun limite di età, dunque, ma come funziona nello specifico l'attività? "Molto semplice - prosegue - Quello che facciamo è scattare delle fotografie dove ci sono, appunto, gli omini gialli della Lego inseriti in ambienti e realtà differenti (ad esempio, al mare, in spiaggia, in montagna, al lago, in un parco, in qualche città d'arte, nella propria abitazione, ad un evento, ecc...). Li contestualizziamo, insomma, partendo da creazioni (Moc) inventate oppure riprendendo set che andiamo comunemente a comprare nei supermercati e nei negozi, per dare vita a delle scene proprio nel territorio dove ci troviamo. A questo punto, come detto, scattiamo una o più immagini che condividiamo con gli amici e gli appassionati di Lego e foto".

La passione per gli storici mattoncini, allora, che diventa ancor di più creatività, estro e fantasia. "Tutto è cominciato alcuni anni fa - ricorda Alessio - Da una parte l'amore per il mondo Lego, dall'altra quello per la fotografia, così, durante la pause dal lavoro, mi sono detto, perché non provare a fotografarli nei luoghi in cui andavo. E da lì ecco i primi scatti (molto apprezzati anche sui social), che, giorno dopo giorno, hanno continuato ad aumentare, fino a voler provare a coinvolgere più persone possibili, proprio formando il gruppo 'Fotografia Costruttiva'. Siamo partiti da Facebook (oltre 7 mila gli iscritti), poi, si sono aggiunti Instagram, Youtube, oltre al sito internet e, in parallelo, promuoviamo iniziative e mostre sul territorio e in Italia".

OMINI GIALLI E MACCHINA FOTOGRAFICA: SCATTI... LEGO



