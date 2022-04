Palio di Dairago, si o no?

Si farà, non si farà. Sulla disputa del 'Palio delle contrade' a Dairago non vi è ancora alcunchè di definito.

Si farà, non si farà. Sulla disputa del 'Palio delle contrade' a Dairago non vi è ancora alcunchè di definito. Si sa, però, che l'amministrazione comunale del sindaco Paola Rolfi ha teso la mano alle contrade al fine di poter cercare di allestirlo.

"In questi giorni - conferma in una nota la prima cittadina - svariate persone hanno chiesto sia a me sia ad altri componenti l'amministrazione comunale in merito alla volontà dell'amministrazione circa il Palio delle contrade, noi confermiamo la piena disponibilità sia economica che logistica allo svolgimento del Palio 2022 e rimaniamo in attesa delle decisioni dei capi contrada".

Il Palio ha celebrato la sua ultima edizione nel 2018 e rappresenta un appuntamento molto sentito dai dairaghesi. Non è mancato chi, sui social, ha però fatto rilevare qualche difficoltà: "Siamo ormai a maggio - è tra i messaggi che emergono - e mancano ancora i regolamenti, la definizione dei giochi, la soluzione al problema del carro, dell'assicurazione, di chi paga, a chi vdengono devoluti i contributi, la mancata costituzione di tutte le associazioni e queste sono tematiche che deve smarcare l'amministrazione e non le contrade, manca ormai troppo poco, valutiamo un minipalio, definiamo in tempi brevissimi regolamento, assicurazioni, pratiche facilitate".

