'Guerra in Ucraina: radici storiche e interessi strategici'

'La guerra in Ucraina, tra radici storiche e interessi strategici delle grandi potenze': questo il titolo dell'incontro in programma stasera (venerdì 22 aprile), alle 21, presso la sala comunale di Villa Rusconi a Castano.

'La guerra in Ucraina, tra radici storiche e interessi strategici delle grandi potenze': questo il titolo dell'incontro in programma stasera (venerdì 22 aprile), alle 21, presso la sala comunale di Villa Rusconi. L'evento, a cura della Casa del Popolo, Anpi e Auser Castano, in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti e con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione come relatore di Antonio Barberini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!