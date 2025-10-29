Un halloween da brividi

Si comincerà alle 16.45 con la “Caccia alla Mappa” in Villa Rusconi, un’avventura pensata per bambini e famiglie, a seguire tutti in Piazza Mazzini per il classico “Dolcetto o Scherzetto”.

Castano Primo si prepara a vivere una notte di Halloween piena di mistero, divertimento e... dolcetti! L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, con un pomeriggio e una serata interamente dedicati ai più piccoli (ma non solo), organizzati dalla Pro Loco Castano Primo e dai Commercianti di Castano con il patrocinio del Comune.

Si comincerà alle 16.45 con la “Caccia alla Mappa” in Villa Rusconi, un’avventura pensata per bambini e famiglie, dove tra enigmi, indizi e prove da superare i partecipanti potranno mettersi alla prova in un percorso spaventoso ma divertente, alla scoperta dei segreti del parco e delle sue creature magiche.

A seguire, dalle 18.00 alle 20.30, tutti in Piazza Mazzini per il classico “Dolcetto o Scherzetto”, che vedrà protagonisti i negozianti castanesi pronti ad accogliere i bambini con caramelle, sorrisi e qualche scherzo! Un modo per rendere viva e colorata la piazza del centro, in un’atmosfera giocosa e comunitaria, dove la paura lascia spazio alla fantasia.

Un’iniziativa che, come ogni anno, trasformerà Castano in una piccola città incantata, tra fantasmini, pipistrelli e streghette, per una festa che unisce divertimento e partecipazione, nel segno della collaborazione tra associazioni, commercianti e famiglie.

