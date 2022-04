Gli audiolibri di Matteo

'Piccole fiabe per grandi guerrieri' e 'Un altro giorno insieme': i due libri di Matteo Losa sbarcano su Audible e diventano due audiolibri.

Matteo Losa e i suoi libri giallo e arancione non finiscono di stupire e di far parlare di sé. A quasi due anni dalla scomparsa del giovane scrittore inverunese, 'Piccole fiabe per grandi guerrieri' e 'Un altro giorno insieme' sono ancora sulla cresta dell'onda. In libreria, certo, ma non solo: in un'ottica di vera inclusione, i due libri sbarcano su Audible e diventano due audiolibri. Come le fiabe della buonanotte, che venivano lette e sussurrate all'orecchio, così ora i due libri di Matteo possono arrivare ai cuori e alle orecchie di tutti. 'Un altro giorno insieme' è già disponibile su Audible, mentre per ascoltare 'Piccole fiabe per grandi guerrieri' bisognerà aspettare il 4 maggio. “Siamo molto felici di questo ulteriore risultato – commenta Francesca Favotto, compagna di una vita di Matteo – Segno che l'operato e il lavoro di Matteo non si sono fermati con la sua morte, e mai si fermeranno. I suoi valori e le sue parole sono patrimonio di tutti, non saranno mai dimenticate finché continueranno a essere lette e divulgate. Così come Matteo, indimenticato e indimenticabile”.

