Attivo l'orario estivo per la biblioteca

Con l'arrivo dell'estate l'orario di apertura al pubblico della biblioteca di Inveruno si adegua ai ritmi e alle esigenze estive. A partire dal 3 giugno e fino al 31 agosto, la biblioteca seguirà i seguenti orari: lunedì chiuso, martedì e giovedì dalle 16 alle 21.45, mentre il mercoledì, venerdì e sabato aprirà alle 9 e chiuderà alle 12.30. Apertura straordinaria domenica dalle 10 alle 12.30.

