Torna il ‘Piccolo lettore mai sazio’

Un’iniziativa pensata per avvicinare i bambini dai 4 agli 8 anni al mondo delle storie, della fantasia e della creatività.

Alla Biblioteca di Inveruno torna un appuntamento ormai atteso da tanti piccoli lettori e dalle loro famiglie. Si chiama “Piccolo lettore mai sazio” ed è un’iniziativa pensata per avvicinare i bambini dai 4 agli 8 anni al mondo delle storie, della fantasia e della creatività. A curarla sono Emanuela De Dionigi e Alice Calcaterra, che da anni accompagnano con passione i più piccoli in questo viaggio tra libri, colori e immaginazione. Il progetto, realizzato con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Inveruno, la cooperativa sociale Il Naviglio e la rete BiIN – Biblioteche in Rete, propone due mattinate speciali, entrambe alle ore 10.00 nella sala della biblioteca. Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 novembre 2025 con la lettura animata “Il ladro di foglie”, una storia che profuma d’autunno e invita a osservare la natura con occhi curiosi. Dopo la lettura, i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio “Un lettino per Scoiattolo”, sperimentando la tecnica del frottage per creare un piccolo rifugio fatto di foglie e fantasia. Si prosegue poi sabato 13 dicembre 2025, quando l’atmosfera natalizia farà da sfondo alla lettura “Il pacchetto rosso”. Anche in questo caso la storia sarà il punto di partenza per un laboratorio creativo, “Il nostro dono per gli altri”, che attraverso l’uso dei timbri inviterà i bambini a realizzare piccoli pensieri da condividere, riflettendo sul valore del dono e della gentilezza.

