Il tour elettorale di Salvaggio

La campagna elettorale di Enzo Salvaggio, candidato sindaco del PD e della civica Magenta Percorsi, sta proseguendo nel proprio viaggio nei vari quartieri e frazioni cittadine, svelando man mano quali sono i punti forti del programma elettorale. In particolare, la questione abitativa, sulla quale il Partito Democratico mette l’attenzione già da tempo. “Il tema dell’abitare rappresenta una priorità per Magenta, sia dal punto di vista sociale e di emergenza abitativa, sia in termini di opportunità per lo sviluppo e la crescita della città. La pandemia prima e lo scoppio della guerra in Ucraina ora hanno evidenziato nuove difficoltà che hanno avuto conseguenze importanti sulle possibilità economiche di molte famiglie. La ripresa degli sfratti, l’aumento del costo della vita e un mercato degli affitti spesso inaccessibile rappresentano ulteriori fattori di criticità” spiega Salvaggio. Le proposte concrete? Creare un vero e proprio ‘piano casa’ riattivando il tavolo di confronto con ALER e sindacati degli inquilini, ma anche agire direttamente sulle aree di competenza comunale, investendo su nuove residenze pubbliche a prezzi calmierati nell’Ex Fiera di via Crivelli e promuovendo progetti di housing sociale in collaborazione con i privati. “Abitare Magenta significa anche una maggiore vivibilità e attrattività della città per chi ci vive e chi vuole cercare qui la propria casa, arricchendo la nostra comunità. Per questo serve favorire l’autonomia giovanile attraverso bandi specifici con Università, istituzioni e privati per destinare a studenti e giovani lavoratori alloggi sfitti a prezzi calmierati” conclude Salvaggio.

