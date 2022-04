'Quando l'amore sfidò la sorte e la ragione'

In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, Auser Magenta propone, insieme ad Anpi, uno spunto di riflessione e di rievocazione dei fatti di quei tempi diverso dall'usuale.

In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, Auser Magenta propone, insieme ad Anpi, uno spunto di riflessione e di rievocazione dei fatti di quei tempi diverso dall'usuale. L'occasione arriva dal romanzo di Rosa Romano, già volontaria e dirigente di Auser Lombardia, pubblicato nel 2020 dall'editore Solfanelli; una storia avvincente di personaggi semplici, che la storia porta di fronte a delle scelte; tra doveri e necessità, sentimenti e ragioni. Un romanzo che nasce dai racconti di vita reale che Rosa ha raccolto nel corso della sua lunga attività sociale. "Un romanzo che ci auguriamo porti spunti di riflessione e di comprensione della nostra Italia di quel delicato momento e che propone una lettura fatta di domande tanto grandi quanto semplici, la cui risposta spesso va ricercata nell'empatia con le persone. L'ascolto ed il soccorso verso le persone in difficoltà in fondo è proprio lo spirito che fa oggi di Auser una delle maggiori associazioni di volontariato a livello nazionale" - spiega il presidente di Auser Magenta, Nicola Branca. Anpi Magenta ha raccolto questa proposta di Auser inserendola nel programma delle manifestazioni magentine per il 25 aprile, da Anpi programmato con il patrocinio del Comune di Magenta. Per l'occasione, inoltre, Auser ha il piacere di fruire della collaborazione dell'associazione culturale Ariel Magenta, nota ed amata in particolare per i cicli di narrazione teatrale organizzati da molti anni e con grande successo di pubblico presso il CinemaTeatro Nuovo di Magenta. "Durante la presentazione, saremo lieti di dare spazio a domande o testimonianze dal pubblico", sottolineano i presidenti delle due associazioni. L'appuntamento, allora, è in Casa Giacobbe, domenica mattina, ingresso gratuito (in sala si accede con green pass e mascherina Ffp2, secondo le normative vigenti).

