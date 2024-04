25 aprile: verso il tutto esaurito

Si viaggia verso il tutto esaurito negli agriturismi della Lombardia per il ponte del 25 aprile, con la campagna che si conferma tra le mete preferite, nonostante un meteo incerto.

Si viaggia verso il tutto esaurito negli agriturismi della Lombardia per il ponte del 25 aprile, con la campagna che si conferma tra le mete preferite, nonostante un meteo incerto. È quanto emerge dalle stime della Coldiretti regionale secondo le indicazioni di Terranostra Campagna Amica, sulla base di una rilevazione tra le strutture associate.

A livello regionale – spiega la Coldiretti Lombardia – per la ristorazione siamo a una media di riempimento dei posti disponibili che sorpassa il 90%, mentre per il pernotto superiamo l’80%. Non mancano – precisa la Coldiretti – realtà dove siamo praticamente al completo: è il caso delle province di Milano, Monza Brianza, Brescia, Bergamo e Pavia per la ristorazione; mentre per i soggiorni in campagna le zone più gettonate sono la provincia di Bergamo, Cremona, Mantova nelle aree delle colline moreniche e basso Garda, Pavia e Milano. In particolare – puntualizza la Coldiretti Lombardia – nella provincia di Pavia particolarmente ricercati sono gli agriturismi nell’Oltrepò. Bene anche le località vicine alle aree turistiche nelle zone dei laghi.

Le aziende agrituristiche – afferma Terranostra Lombardia – offrono la possibilità di passare una giornata in campagna approfittando della cucina dei cuochi contadini o delle pietanze da asporto, per poi andare alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio e dei piccoli borghi.

Accanto alla ristorazione e all’alloggio, l’offerta delle strutture agrituristiche prevede anche altre opportunità: dalle attività didattiche a quelle ricreative come passeggiate a cavallo, trekking, osservazioni naturalistiche, escursioni in mountain bike ma anche corsi e proposte sportive.

A livello generale – conclude la Coldiretti – in Lombardia si contano oltre 1700 agriturismi: numeri che fanno della nostra, la terza regione in Italia per strutture attive, alle spalle di Toscana e Trentino Alto Adige.

