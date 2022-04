Il pittore canegratese Antonio Spirito è personaggio eclettico e, appassionato del mondo artistico di Michelangelo Merisi (il Caravaggio appunto), ha deciso di donare alla comunità una copia della celeberrima 'Flagellazione di Cristo'.

L'amore per la pittura si fonde con quello per la sua comunità. Già organizzatore, alcuni anni fa, di un'iniziativa volta a illustrare il legame tra i colori di Caravaggio e le sonorità di Fabrizio De Andrè, il pittore canegratese Antonio Spirito è personaggio eclettico e, appassionato del mondo artistico di Michelangelo Merisi (il Caravaggio appunto), ha deciso di donare alla comunità una copia della celeberrima 'Flagellazione di Cristo'. Il quadro sarà esposto e benedetto nella Parrocchia di Santa Maria Assunta venerdì 15 aprile a partire dalle 20.45. Il dipinto caravaggesco è un olio su tela realizzato nel periodo in cui il genio bergamasco si trovava a Napoli e fu commissionato per adornare la cappella della famiglia De Franchis nella chiesa di San Domenico Maggiore situata nella città partenopea.

