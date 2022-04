Qualità e vantaggi del latte crudo. Per saperne di più, l'appuntamento è mercoledì 13 aprile, alle 21, a Le Radici e le ali, in via San Rocco 48 a Cuggiono.

Qualità e vantaggi del latte crudo. Per saperne di più, l'appuntamento è mercoledì 13 aprile, alle 21, a Le Radici e le ali, in via San Rocco 48 a Cuggiono. "Finalmente anche nel nostro paese possiamo rifornirci di latte fresco di giornata (con il distributore in piazza della Vittoria) - scrivono gli organizzatori dell'incontro - Con Fabio Tommasini, il produttore, quindi, durante questa serata conosceremo le sue qualità e impareremo a fare yogurt, formaggio, gelati. Consigliamo a chi volesse partecipare di venire munito di uno (o più vasetti), perché produrremo insieme, appunto, dell'ottimo yogurt".

