Secondo posto per il Circolo Scacchistico Famiglia Legnanese nel triangolare a Colombes

Ugo Caloni, il capitano della rappresentativa legnanese, è il secondo classificato nel torneo lampo.

Si è chiuso con un inaspettato secondo posto per il Circolo Scacchistico Famiglia Legnanese il triangolare disputato nel fine settimana a Colombes con i padroni di casa e la rappresentativa di Frankenthal. I dodici rappresentanti legnanesi hanno esordito sconfiggendo i giocatori del Circolo degli scacchi di Colombes, che pure potevano contare su un Maestro internazionale, e perso contro la forte squadra di Frankenthal, risultata alla fine vincitrice del triangolare in forza del pareggio con i francesi. Al risultato della squadra si è aggiunto quello ottenuto dal capitano Ugo Caloni, secondo nel torneo lampo alle spalle del Maestro internazionale francese e davanti al capitano della squadra di Frankenthal.

È un bilancio dunque positivo quello della trasferta Oltralpe per il Circolo della Famiglia Legnanese in occasione del triangolare di scacchi che ha visto donne e giovani esordire in un clima segnato dalla competizione, ma anche partite libere e momenti conviviali. Da sottolineare che nel torneo lampo le tre rappresentative hanno schierato tutti gli elementi, dai titolari alle riserve agli accompagnatori, fra i quali il piccolo Enea di soli sei anni.

