Cuggiono, si getta nel canale per salvare il cane: donna tratta in salvo da un gruppo di biker

Riuscita a spingere a riva l’animale, la donna è però rimasta intrappolata nel canale: i ciclisti hanno compreso subito la gravità della situazione e, senza esitare, sono intervenuti.

Un gesto di amore che poteva costarle caro, quello compiuto da una donna di circa trent’anni nella tarda mattinata di domenica. Intorno alle ore 12, nei pressi di un tratto di canale tra Cuggiono e Buscate — quello caratterizzato dalla cascata tra il paese e la cascina Garagiola — la giovane si è gettata in acqua nel tentativo di salvare il proprio cane, finito accidentalmente nel corso.

Riuscita a spingere a riva l’animale, la donna è però rimasta intrappolata nel canale: gli argini alti, scivolosi e fangosi le hanno impedito di risalire. Fortunatamente, in quel momento stava transitando un gruppo di biker — i "The Punisher MTB" — impegnati in un’escursione sui sentieri della zona.

I ciclisti hanno compreso subito la gravità della situazione e, senza esitare, sono intervenuti. Con uno sforzo corale e in pochi minuti, hanno aiutato la donna a uscire dall’acqua, fortunatamente senza che fosse necessario l’intervento dei soccorsi. Solo tanta paura e un grosso spavento per entrambi: la giovane e il suo cane, infreddolito ma illeso, hanno potuto riabbracciarsi grazie al sangue freddo e al coraggio dei biker.

Un episodio che ha suscitato grande apprezzamento in paese: un gesto spontaneo di solidarietà che ha evitato quello che poteva trasformarsi in un dramma.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!