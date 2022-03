Chiodini all'Academy

Proseguono gli incontri di formazione per futuri comunicatori e giornalisti con l’Academy di Logos, promossa da Fondazione Aurea con il sostegno dei Comuni di Castano Primo, Inveruno e Robecchetto con Induno.

Nel percorso di conoscenza, riflessione e ‘studio’, la scorsa settimana abbiamo avuto l’onore di ospitare Giovanni Chiodini, storico redattore de ‘Il Giorno’. La serata, grazie ai racconti e alle testimonianze del nostro amico e collega, ha permesso ai corsisti di rileggere la storia del giornalismo locale con una particolare attenzione ai tempi di ‘notiziabilità’ e alle modalità per recuperare le fonti e informazioni per offrire un’informazione precisa e corretta.

Giovanni Chiodini, alla luce della sua esperienza, non si è sottratto nel raccontare aneddoti, curiosità e sviluppi della cronaca e della politica attuale, offrendo notevoli spunti a tutti i partecipanti.

