Dona un 'Pacco Sospeso'

C’è un gesto semplice, quasi quotidiano, che a Busto Arsizio sta diventando simbolo del Natale: aprire un pacco e inserirvi un dono. È l’immagine che meglio racconta lo spirito del nuovo Pacco Sospeso, la grande novità del Natale bustocco di quest’anno, un’iniziativa che unisce tradizione, generosità e attenzione concreta verso chi vive un momento di difficoltà. In piazza San Giovanni, cuore pulsante della città, è stata installata una grande struttura a forma di pacco regalo: un contenitore di solidarietà dove i cittadini possono lasciare giochi, libri, indumenti e piccoli articoli tecnologici, rigorosamente nuovi, destinati a bambini e famiglie bisognose del territorio. E la risposta è stata sorprendente. Talmente sorprendente che, nella giornata del 27 novembre, il pacco è stato svuotato per la prima volta: all’interno sono stati raccolti circa cinquanta doni, già presi in carico e conservati in attesa della distribuzione del 22 e 23 dicembre, che vedrà protagonisti il Sindaco e gli Assessori. A riceverli saranno il reparto di Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio e numerose realtà del terzo settore che da anni lavorano silenziosamente accanto alle fragilità: Cooperativa Primi Passi, L’Impronta Onlus, Progetto Pollicino, Società Dolce, Elaborando, Piccolo Principe, il Centro Socio Educativo Per Piccoli Manzoni, La Banda, Conoscere è Vita e Madonna Regina APS. Saranno poi queste associazioni a distribuire i doni alle famiglie seguite nei loro percorsi educativi e sociali. Soddisfatto l’Assessore al Commercio Matteo Sabba, che vede nel Pacco Sospeso non soltanto un’iniziativa natalizia, ma un segno tangibile dello spirito di comunità: “I cittadini hanno colto il vero significato della proposta: questo gesto arricchisce il nostro BA Natale e ci ricorda che il cuore del Natale è la condivisione». Sulla stessa linea l’Assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che ringrazia “di cuore i cittadini che hanno già contribuito e continueranno a farlo”, e annuncia l’apertura, sempre in piazza San Giovanni, della Casetta del Terzo Settore: un piccolo spazio dove associazioni e realtà solidali del territorio potranno presentare i loro progetti, raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i propri servizi. Il calendario della solidarietà proseguirà poi il 18 dicembre con la cena dedicata ad anziani soli e persone con disabilità accompagnate dalle loro famiglie, in programma al Museo del Tessile: un altro tassello di un Natale che vuole essere non soltanto festa, ma anche presenza, vicinanza e cura. A Busto Arsizio, quest’anno, il Natale ha il colore di un pacco regalo. E il valore di una comunità che sceglie di esserci.

