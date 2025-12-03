Il Panettone attira 4500 visitatori

Quello che nel 2024 era stato un azzardo nel 2025 è diventato un evento maturo, capace di richiamare famiglie, appassionati del gusto, curiosi e tanti visitatori.

La scommessa è diventata conferma. E che conferma. La seconda edizione de “La nobile arte del panettone” è andata in archivio superando ogni aspettativa, trasformandosi in uno degli appuntamenti più partecipati e identitari del Natale cuggionese. Oltre 4.500 ingressi in due giorni: un numero che il Comune definisce “enorme per Cuggiono” e che fotografa alla perfezione il successo di una manifestazione giovane, ma già amatissima.

Quello che nel 2024 era stato un azzardo – un’idea nuova, quasi un esperimento – nel 2025 è diventato un evento maturo, capace di richiamare famiglie, appassionati del gusto, curiosi e tanti visitatori arrivati anche dai comuni vicini. Un flusso continuo che non si è mai fermato, trasformando le sale espositive in un piccolo “regno del panettone”, tra profumi, assaggi e atmosfere natalizie.

Oltre ai numeri, a colpire è il clima che si è respirato: gioia, sorrisi, voglia di stare insieme. A questo si aggiunge la lunga scia di complimenti e messaggi lasciati sul libro all’ingresso, testimonianza concreta di quanto la comunità abbia apprezzato l’impegno del Comune e di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte.

"Protagoniste assolute, come sempre, le eccellenze artigianali del territorio. Le pasticcerie partecipanti – Glam Caffetteria Pasticceria, Mazzitelli Panificio Pasticceria, Pasticceria Moschella, Colombo 1933, Gelgar, Sucré, Forno Garavaglia, Pariani Ferno 1953 – hanno portato creatività, tradizione e qualità. Il titolo di “pasticceria preferita 2025” è andato alla Pasticceria Marcella di San Vittore Olona, premiata dal voto dei visitatori".

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor e degli enti patrocinatori: Città Metropolitana di Milano, Confcommercio Alto Magentino, Distretto del Commercio “Tra Navigli e Ticino”, ASM, Irca Group, Automagenta, Officine Grafiche, Club Kavè, Cristallerie Panda e Famila. Una rete che ha permesso di alzare ancora di più il livello dell’iniziativa.

E poi lui, il simbolo che ormai fa il giro dei social e che molti comuni “ci invidiano”: il panettone gigante, realizzato grazie alla collaborazione di volontari e professionisti, diventato icona e biglietto da visita della manifestazione.

Cuggiono si scopre così sempre più capace di fare comunità attorno alle sue tradizioni, valorizzando il talento artigianale locale e costruendo eventi che uniscono.

