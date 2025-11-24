Il Panettone e la sua arte

L’edizione 2025, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 18.30 con ingresso libero e degustazioni gratuite, porterà nuovamente a Cuggiono pasticceri, forni artigianali ed esperti del settore, dando vita a un vero percorso tra profumi, assaggi e racconti di tradizione.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Cuggiono è pronta a riaccendere i riflettori su uno degli appuntamenti più dolci e attesi del territorio: “La Nobile Arte del Panettone”, la manifestazione dedicata al lievitato milanese per eccellenza, ospitata nelle splendide sale affrescate di Villa Annoni. Un evento che nel 2024 aveva richiamato centinaia di visitatori da tutto il territorio, confermandosi da subito come una delle iniziative più apprezzate nel periodo che precede il Natale. L’edizione 2025, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 18.30 con ingresso libero e degustazioni gratuite, porterà nuovamente a Cuggiono pasticceri, forni artigianali ed esperti del settore, dando vita a un vero percorso tra profumi, assaggi e racconti di tradizione. Sabato 29 novembre, alle 10.00, l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand, dove sarà possibile degustare e acquistare panettoni artigianali con uno sconto minimo del 10% rispetto ai prezzi di negozio. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, spazio ai più piccoli con i laboratori di decorazione biscotti a cura del Forno Garavaglia, pensati per avvicinare i bambini alla creatività in cucina. La giornata di domenica 30 novembre si aprirà nuovamente alle 10.00 con degustazioni e vendita dei panettoni esposti. Alle 15.00 è previsto lo showcooking della Pasticceria Pariani, mentre alle 16.00 andrà in scena la lettura animata “Alla ricerca della ricetta perfetta”, proposta dal gruppo Terra di Fantasia, un momento dedicato alle famiglie per scoprire la magia che si cela dietro ogni impasto. Gran finale alle 18.00 con la premiazione della pasticceria più votata dal pubblico. La manifestazione è realizzata grazie al supporto del Comune di Cuggiono e alla collaborazione di associazioni, sponsor e realtà locali, con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano e della Fondazione per Leggere. Un lavoro di squadra che testimonia la volontà di valorizzare l’artigianalità, la cultura gastronomica e il patrimonio storico del territorio. Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, “La Nobile Arte del Panettone” si conferma un appuntamento capace di unire gusto, tradizione e convivialità, trasformando Villa Annoni in un luogo di incontro e scoperta, a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie. Un weekend da segnare in agenda, per gustare il panettone in tutte le sue declinazioni… e lasciarsi avvolgere dal suo profumo inconfondibile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!