Casette: 320 mc d'acqua erogati

L'acqua un bene prezioso e fondamentale. Lo sanno bene a Castano, dove davvero significativi sono i numeri delle due casette presenti in città. "Sommando, infatti, i consumi di entrambe, siamo in grado di farci un’idea del contributo che offrono in termini di riduzione dei consumi di plastica e delle emissioni - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Innanzitutto, allora, ecco che, nel corso dell’anno 2021, grazie ai due impianti abbiamo evitato di produrre, trasportare e smaltire oltre 213 mila bottiglie di plastica all’anno (contando il formato più diffuso da 1,5 litri), che corrispondono a oltre 7.500 kg di PET che non è stato prodotto e smaltito, e a circa 15 mila kg di CO2 non immessi in ambiente". Quindi, si sono avuti 320 mc d'acqua erogati. "L'invito alla cittadinanza, pertanto, è proprio di utilizzarle, così da aiutare l’ambiente e, allo stesso tempo, anche risparmiare - ha concluso il primo cittadino".

