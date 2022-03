Si chiude un capitolo giudiziario che per anni aveva coinvolto i principali politici del territorio: Massimo Garavaglia e Mario Mantovani sono stati assolti dalla Corte d'appello di Milano.

Una notizia attesa, sperata per tanto tempo, ma solo ora ufficiale. La Corte d'appello di Milano ha confermato l'assoluzione per il ministro del Turismo ed esponente della Lega Massimo Garavaglia, assolto "per non aver commesso il fatto" nel luglio 2019 in primo grado dall'accusa di turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all'Economia.

I giudici hanno assolto anche tutti gli altri imputati tra cui l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani, che era stato condannato in primo grado a oltre 5 anni e che era stato arrestato nel 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta.

Per tanti anni vi erano state illazioni, accuse, udienze e dibattimenti, ma sempre l'ex Eurodeputato si era professato innocente.

