"Ripuliamo Marcallo!"

Associazioni, amministratori e cittadini. Oltre 50 persone per ripulire dal degrado il paese. "Eravamo in tanti ieri a ripulire il ciglio delle nostre strade coperto da enormi quantità di rifiuti buttati dalle auto".

Troppi rifiuti abbandonati, troppo degrado a bordo strada, troppe cartacce in giro. Non è più ammissibile e tollerabile. E se l'intervento dell'Amministrazione non basta, ecco che si mettono in moto i cittadini.

"Eravamo in tanti ieri a ripulire il ciglio delle nostre strade coperto da enormi quantità di rifiuti buttati dalle auto e sacchi di spazzatura indifferenziata che gente incivile abbandona abisivamente.

C’erano cittadini volenterosi (quasi 50), Amministratori, Polizia Locale e dipendenti comunali, Protezione Civile e volontari del gruppo Strade pulite. Il Centro Pensionati di Casone ci ha accolto a fine giornata per un piacevole momento conviviale.

GRAZIE A TUTTI A NOME DELL’INTERA COMUNITÀ 💪🏻♻️💚

Vista l’entità del fenomeno organizzeremo altre giornate ecologiche affiancate da campagne di contrasto: fin’ora sono stati individuati 7 cittadini incivili sanzionati dai nostri vigili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!