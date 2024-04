Inaugurato 'L’ Hotel degli Insetti Utili'

Venerdì 19 aprile alle ore 11:00 è stato installato presso il Parco di Villa Ghiotti a Marcallo con Casone "L’Hotel degli insetti utili", un'iniziativa volta a favorire l'insediamento di insetti impollinatori e a promuovere la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi.

Venerdì 19 aprile alle ore 11:00 è stato installato presso il Parco di Villa Ghiotti a Marcallo con Casone "L’Hotel degli insetti utili", un'iniziativa volta a favorire l'insediamento di insetti impollinatori e a promuovere la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi. L'installazione è stata ideata dalla classe Prima Grafica del Centro di Formazione Professionale di Magenta, in collaborazione con il CFP Canossa - ENAC Lombardia, con il patrocinio del Comune di Marcallo con Casone e il sostegno finanziario di Regione Lombardia tramite il progetto GiovenTU – Bando Giovani Smart.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è valorizzare il territorio e l'ambiente, favorendo l'insediamento di insetti impollinatori come api, farfalle e coccinelle, che svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi. L'Hotel degli insetti utili è una costruzione progettata su misura per questi piccoli ospiti, riassumendo in scala ridotta ciò che avviene in natura. Questo rifugio è composto da materiali naturali come legno, canne e tronchi forati, che offrono agli insetti un luogo sicuro per nidificare e riprodursi.

La scelta di installare l'Hotel degli insetti utili nel Parco di Villa Ghiotti è stata dettata dalla volontà di avvicinare la comunità ai temi della biodiversità e dell'importanza degli impollinatori. L'inaugurazione pubblica è prevista per giovedì 25 aprile alle ore 15:30, offrendo alla cittadinanza l'opportunità di conoscere il progetto e il suo impatto positivo sull'ambiente.

Oltre all'Hotel degli insetti, è stato installato anche un pannello informativo all'ingresso della pista ciclopedonale della TAV, presso l'incrocio tra via Verne e via Damiano Chiesa. Questo pannello contiene norme di buona condotta e di sicurezza per i ciclisti, sottolineando l'importanza dell'educazione civica nella fruizione degli spazi pubblici.

La giornata dedicata a questi progetti di educazione ambientale e civica è stata un'occasione di condivisione tra il sindaco Marna Roma, le seconde classi delle scuole elementari di Marcallo con Casone e i grafici del CFP Canossa. Questi momenti di collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità sono fondamentali per promuovere la consapevolezza ambientale e costruire un futuro sostenibile per tutti.

