Venerdì 19 alle 11 sarà installato presso il Parco di Villa Ghiotti a Marcallo con Casone "l’Hotel degli insetti utili". Un’installazione ideata dalla classe prima Grafica C.F.P. di Magenta per divulgare in maniera concreta la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi e dei loro processi. Si concretizza nella costruzione di un manufatto a misura di insetto che riassume in piccolo ciò che succede in natura nel meraviglioso e “alieno” mondo degli insetti. Il progetto, realizzato in collaborazione con CFP Canossa - ENAC Lombardia, patrocinato dal Comune e finanziato da Regione Lombardia attraverso l’adesione al progetto GiovenTU – Bando Giovani Smart, consegue l’obiettivo di valorizzare territorio ed ambiente.

