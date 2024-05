Un nuovo autocompattatore per ASM

Il nuovo autocarro, dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza tra cui il rilevamento degli ostacoli negli angoli morti, servirà i comuni di Marcallo con Casone, Robecco, Santo Stefano e Sedriano.

Sicurezza e qualità del servizio: queste sono le due parole d’ordine che accompagnano la scelta di ogni attrezzatura della flotta del servizio di igiene ambientale che offre Asm, l’Azienda multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese.

Recentemente, è infatti stato acquisito un nuovo veicolo compattatore, dotato di una particolare versatilità di impiego che lo rende adatto alle necessità di tutti i Comuni dove Asm svolge il servizio di igiene ambientale: Marcallo con Casone, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano.

A giugno, è prevista l’entrata in servizio di un altro nuovo compattatore con caratteristiche simili, mentre altri tre autocarri nuovi entreranno a far parte della flotta di Asm entro la fine del 2024.

L’aspetto più importante da sottolineare è che il nuovo compattatore è dotato degli ultimi dispositivi di sicurezza per i pedoni e per i ciclisti, in anticipo rispetto all’obbligo normativo che entrerà in vigore il prossimo mese di luglio.

Il nuovo autocarro è infatti equipaggiato di una serie di sensori che segnalano all’autista la presenza di persone nelle vicinanze del veicolo, comprese quelle si trovano nei cosiddetti ‘angoli morti’.

Tutti gli autisti di Asm in possesso di patente ‘C’ hanno partecipato alla formazione, come accade per ogni nuovo ingresso di attrezzature nella flotta, sotto la supervisione del responsabile del servizio di igiene ambientale, Flavio Borsani.

Questo evento formativo rientra nella continua formazione che l’azienda dedica ai temi della sicurezza e, tra l’altro, si è svolto nei giorni antecedenti, il 28 aprile, giorno nel quale è stata celebrata la giornata mondiale della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

