Giovanna Fagnani ospite all'Academy

Una serata ricca di spunti, curiosità, ‘storia’ giornalistica locale e non. La scorsa settimana la serata della ‘Logos Academy’, promossa dalla nostra testata con la ‘Fondazione Aurea’ di Castano Primo, ha ospitato la nota giornalista del ‘Corriere della Sera’ Giovanna Fagnani. Una collega di cui abbiamo una grande stima, per preparazione, cura e ricerca delle notizie, che ha saputo colloquiare con disponibilità con i corsisti. La serata ha preso spunto dal percorso di crescita, dal locale al nazionale, di Giovanna, che ha testimoniato l’importanza della preparazione, della formazione e dell’etica professionale per poter crescere e arricchire le proprie conoscenze. Tra aneddoti e curiosità su articoli fatti, personaggi conosciuti, tempi redazionali e modalità di lavoro, i partecipanti alla serata hanno colto anche molti spunti su come interpretare una notizia ed eventualmente verificarla. Ricordiamo che questo corso è stato reso possibile grazie al contributo del Comune di Castano Primo, di Inveruno e Robecchetto con Induno che hanno supportato questo nuovo approccio di comunicazione.

