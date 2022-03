Luci di pace

Gli uni affianco agli altri: cittadini, studenti, autorità e associazioni. I flambeaux a illuminare il percorso e quel messaggio "No alla guerra" che è risuonato ad Arconate.

Gli uni affianco agli altri: cittadini, studenti, autorità e associazioni. I flambeaux a illuminare il percorso e, poi, quel messaggio "No alla guerra" che è risuonato forte e chiaro. Tutti assieme, insomma, sono partiti dal Comune di Arconate e da qui hanno raggiunto piazza Libertà, per far sentire il loro sostegno e la vicinanza all'Ucraina ed alla sua popolazione, purtroppo ormai da giorni e giorni sotto bombardamenti e spari. Una fiaccolata per la pace che ha attraversato diverse vie del paese, tra emozioni, coinvolgimento e testimonianze.

"Una partecipazione davvero straordinaria e travolgente, una marea umana che ha invaso le strade e il nostro centro città - ha detto l'assessore Francesco Colombo - Siamo commossi di fronte a un’affluenza del genere. Non esiste razza, religione, credo politico, colore della pelle. Fianco a fianco, infatti, gli arconatesi ha testimoniato i valori della pace e della solidarietà verso il popolo ucraino. Anche Arconate, come sempre, fa la sua parte. Grazie alle tante persone presenti e grazie alle scuole per le loro lettere e poesie ed alle riflessioni che ci hanno accompagnato durante l'intero tragitto e una volta arrivati in piazza".

