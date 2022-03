"Qui più tranquilli e protetti..."

Maria è una delle tante ucraine in fuga dalla guerra. E' arrivata a Magnago, ospite da alcuni parenti; la sua testimonianza: "Essere qui ci fa sentire più sicuri".

La voce rotta dall'emozione e della commozione; negli occhi, invece, la preoccupazione e l'angoscia per ciò che sta accadendo, ma anche la voglia di ritrovare almeno in parte quella serenità che, purtroppo, oggi le è stata portata via. E, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché Maria (e con lei i figli di sua sorella) è solo una dei tanti ucraini in fuga dalla guerra. Il viaggio, allora, appunto dall'Ucraina fino al confine con la Polonia (un po' in macchina e un po' a piedi, al buio, con le valigie e i bimbi in braccio), la fatica e lo smarrimento di trovarsi lontana dalla sua casa e dalla sua terra e, poi, l'arrivo a Magnago solo pochi giorni fa, dove ha potuto riabbracciare alcuni parenti che da diversi anni vivono proprio nel nostro territorio.

"Difficile da spiegare a parole come mi sento adesso - racconta - Essere qui, certo, ci fa sentire più tranquilli e protetti. Almeno i bimbi, che hanno modo di essere al sicuro". Anche se, ovviamente, niente potrà mai cancellare i terribili momenti che il loro Paese sta vivendo. "Il pensiero, infatti, è sempre là, dove ci sono ancora mio papà, mia nonna e mia sorella - continua - Nessuno, alla fine, si aspettava quello che è successo".

Militari, aerei, carri armati, bombardamenti, spari... "E la paura, tanta, tantissima - conclude - Non sappiamo cosa sarà del presente e del futuro. Senza dimenticare la grande sofferenza; mancano del tutto o, comunque, scarseggiano ogni ora che passa, ormai, viveri, medicinali e beni di prima necessità. E' di questi che, adesso, c'è bisogno. Grazie all'Italia ed agli italiani per il grosso aiuto che stanno dando; il vostro sostegno e la vostra vicinanza sono per noi importanti".

