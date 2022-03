Il Parco delle Roggie: l'importanza del suo sviluppo. Se ne parlerà il prossimo 11 marzo, alle 21, in un incontro in programma in sala Lambruschini a Magnago.

Il Parco delle Roggie rappresenta un area naturalistica di estrema importanza per il territorio di Magnago, Arconate e Dairago. La sua gestione e valorizzazione rappresenta un aspetto di assoluta importanza per la tutela dell'ambiente e delle aree naturali. Se ne parlerà il prossimo 11 marzo, alle 21, nella sala Lambruschini di Magnago, in un incontro organizzato dall'Ecoistituto della Valle del Ticino e Legambiente. Presenti Lauro Pregnolato (volontario Legambiente Busto Arsizio-Dairago), Claudio Peja (ex direttore del Parco del Ticino), Roberta Colombo (agronomo, volontaria di Legambiente) e Oreste Magni (Ecoistituto della Valle del Ticino).

