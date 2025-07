Estate... tutta da ridere a Magnago. Tre serate di divertimento e coinvolgimento con ‘Cabaret sotto le stelle’, dalle 21 in piazza San Michele (ingresso libero).

Estate... tutta da ridere a Magnago. Tre serate di divertimento e coinvolgimento con ‘Cabaret sotto le stelle’, dalle 21 in piazza San Michele (ingresso libero). Si comincia, allora, questo venerdì 4 luglio con Stefano Chiodaroli in ‘Breaking Bread’, mentre sabato 19 luglio sarà la volta di Ruben Spezzati in ‘La calma è la virtù… degli altri’. E, infine, venerdì 25 luglio toccherà a Leonardo Manera in ‘Sincero’. In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati a data da definirsi.

