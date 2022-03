Merenda e spettacoli offerti ai bimbi rifugiati ucraini

Vicini alle famiglie e ai bambini rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e che sono arrivati nel nostro territorio. E, allora, ecco che l'Auditorium Paccagnini di Castano ha deciso di scendere in campo con un gesto concreto, ossia offrire la merenda e l'ingresso agli spettacoli di domenica 6 e 13 marzo.

Vicini alle famiglie e ai bambini rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e che sono arrivati nel nostro territorio. E, allora, ecco che l'Auditorium Paccagnini di Castano ha deciso di scendere in campo con un gesto concreto, ossia offrire la merenda e l'ingresso agli spettacoli 'Beat Socks' (domenica 6 marzo, alle 16.30) e 'La Strega col Climacomando' (13 marzo, sempre alle 16.30). Per chi fosse interessato, sui siti internet si potranno reperire informazioni e moduli per le disponibilità di accoglienza.

