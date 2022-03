PD: generi alimentari per chi fugge dalla guerra

Una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare a chi fugge dalla guerra in Ucraina. L'ha organizzata il PD di Turbigo e Nosate.

Una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare a chi fugge dalla guerra in Ucraina. L'ha organizzata il circolo del Partito Democratico di Turbigo e Nosate, sabato 5 marzo, dalle 10 alle 12.15 in piazza Bonomi, per dare un messaggio di pace in questo periodo così drammatico e preoccupante.

