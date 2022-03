AC Magenta: raccolta per l'Ucraina

La società AC Magenta è punto di raccolta per i beni di prima necessità per la popolazione Ucraina. L'iniziativa fino al 9 marzo.

La società AC Magenta è punto di raccolta per i beni di prima necessità per la popolazione Ucraina. Le donazioni saranno portate dai volontari della società presso la Scuola senza frontiere a Corbetta che provvederà alla consegna attraverso i suoi fidati corrieri ucraini. Cosa serve, allora? Prodotti per l'igiene personale (pannolini, salviette umidificate, shampoo, sapone, carta igienica), medicinali di ogni tipo (antibiotici, antiinfiammatori, analgesici, antiemorragici), oltre mascherine, garze, asciugamani, the in bustine. La raccolta andrà avanti fino il 9 marzo (dalle 17 alle 20), per permettere la spedizione dopo il 10 marzo.

