Infinity Dance Academy e il sogno di ballare...

L’associazione sportiva dilettantistica Infinity Dance Academy, punto di riferimento per il magentino nel mondo della danza, prima di Natale è stata informata della chiusura dei locali che ospitavano i loro corsi, con decorrenza fine gennaio 2023.

Non è un racconto inventato, ma è un fatto purtroppo reale, accaduto di recente all’associazione sportiva dilettantistica Infinity Dance Academy.

Questa nota realtà locale, precedentemente Dance Art di Stefania Pagani e diventata poi

Infinity Dance con il subentro alla presidenza di Viola Senatore, è da tempo un punto di

riferimento per il magentino nel mondo della danza: offre, infatti, lezioni settimanali di hip

hop, danza classica e contemporanea a ragazzi di tutte le età.

Solo prima di Natale, e con un preavviso praticamente inesistente, la presidente è stata

informata della chiusura dei locali che ospitavano i loro corsi, con decorrenza fine gennaio

2023.

E così, nel bel mezzo dell’anno sportivo, quasi 80 allievi rischiavano di non avere più uno

spazio per praticare ciò che più gli piace.

“Questa situazione ci ha completamente spiazzati: dopo tutti gli investimenti fatti per fornire

un servizio impeccabile e l’impegno che ci mettiamo, tutto ciò è a dir poco ingiusto” dichiara

Viola Senatore. Infatti, la qualità della scuola è fuor di dubbio. Gli insegnanti sono tutti qualificati e con molti anni di esperienza alle spalle, non solo strettamente attinente alla danza, ma anche abituati a gestire dal punto di visto educativo e sociale bambini e ragazzi, creando un gruppo coeso e unito.

Inoltre, periodicamente durante l’anno vengono organizzati degli stage di un’intera giornata

che si focalizzano su una particolare disciplina e che sono tenuti da professionisti ben noti,

fra i quali, solo per nominarne un paio, Kledi e Gianluca Lanzillotta.

Infine, non può mancare il campus estivo, che non solo permette di praticare e approfondire

la danza, ma anche di stare in compagnia e di non cadere nella facile tentazione dell’ozio.

“Oltre ai numerosi concorsi vinti, siamo stati invitati l’8 marzo dalla compagnia toscana

Opus Ballet a esibirci al Teatro della Concordia di Venaria per una finalità benefica: l’incasso

derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alla LILT. Sono state

selezionate solo pochissime scuole del nord Italia, e noi siamo fra queste!” continua Viola -

“e questo è solo l’ultimo dei tanti motivi d’orgoglio per la nostra scuola”.

Il 17 febbraio alle ore 21 si terrà uno spettacolo di raccolta fondi presso il Cinema Teatro

Nuovo di Magenta. “Non molliamo, anzi siamo convinti che nella vita la trasparenza paghi

sempre: è per questo motivo che abbiamo fin da subito messo al corrente i genitori” -

conclude la presidente.

La buona notizia è che Viola ha lavorato senza sosta anche durante la pausa natalizia ed è

riuscita a trovare una nuova sede: l’associazione è di nuovo operativa a Magenta, in via

Milano 192, ancora più carica di prima.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!