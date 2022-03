Giacomo: 'speciale' cintura nera

Giacomo più forte di tutto e tutti. Con la sindrome di down, infatti, pratica karate e, nei giorni scorsi, ha superato gli esami regionali, diventando cintura nera 1° Dan.

La forza di volontà, la determinazione e l'impegno che sono più forti di tutto e tutti. Ma, in fondo, è proprio Giacomo ad essere un grande. Già, perché, nonostante abbia la sindrome di down, il giovane cuggionese, fin dal primo giorno che ha messo piede nella palestra di via Giolitti a Castano per iscriversi al Japan Karate Shotokan, subito, sotto la guida della mestra Francesca Adriatico, ha cominciato ad allenarsi con i normodotati, dimostrando le straordinarie qualità che aveva. E, passo dopo passo, non solo è cresciuto sia a livello personale, sia dal punto di vista sportivo, bensì eccolo, qualche giorno fa, arrivare a centrare anche lo straordinario traguardo degli esami regionali, dove ha ottenuto nientemeno che la cintura nera 1° Dan. "Ormai sono diversi anni che è con noi - spiega il presidente del JKS, Gianni Longo - Un ragazzo che ci sta regalando davvero tante soddisfazioni. L'ultima, appunto, nei giorni scorsi. La passione e la dedizione sono i suoi punti di forza sul tatami, nella quotidianità e a scuola, dove quest'anno affronterà la maturità".

