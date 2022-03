Il 'Torno' in Tv a 'E-Planet'

Telecamere, inquadrature, riprese, microfoni... il 'Torno' sul set e in Tv. Già, perché l'istituto superiore di Castano ha ospitato il programma televisivo Mediaset 'E-Planet'.

Telecamere, inquadrature, riprese, microfoni... il 'Torno' sul set e in Tv. Già, perché l'istituto superiore di Castano ha ospitato il programma televisivo Mediaset 'E-Planet', che si occupa di ecosistenibilità.

Nel laboratorio di chimica la classe 5B biotecnologie ambientali, con le professoresse Chiara Chiodini e Daniela Luca, ha mostrato le fasi di 'Beyond Borders', ovvero come, partendo da patate, si possa realizzare un polimero 'green' per produrre borse in bioplastica.

"Un video esplicativo dello stesso progetto, che ha ottenuto una menzione speciale dalla Fondazione Bracco, è attualmente trasmesso nel Padiglione Italia di Expo Dubai - scrivono dalla scuola". E, adesso, la messa in onda del servizio è in programma per domenica 13 marzo alle 14 su Italia Uno.

