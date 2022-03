Naviglio: chiusure Alzaia

Con ordinanza del presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi è stata disposta la chiusura dell'Alzaia del Naviglio in più Comuni e in diverse giornate.

Con ordinanza del presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 4 del 28 febbraio è stata disposta, per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di carotaggio, l’interdizione temporanea del traffico ciclopedonale e dei mezzi motorizzati autorizzati (ad eccezione di quelli consortili e di quelli utilizzati per i lavori) lungo tratti di alzaia del Naviglio Grande nei seguenti territori comunali, secondo le date indicate:

Comune di Robecchetto con Induno – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. km 0+950 alla progr. Km1+050 e dalla progr. km 2+050 alla 2+150 nella data di martedì 1 marzo tra fino alle 17.

Comune di Cuggiono – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. Km 4+750 alla progr. km 4+850 nella data di mercoledì 2 marzo tra le 8 alle 17.

Comune di Cassinetta di Lugagnano – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. km 17+100 alla progr. Km 17+200 nella data di mercoledì 2 marzo tra le tra le 8 alle 17.

Comune di Abbiategrasso – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. km 22+150 alla progr. Km 22+250 nella data di giovedì 3 marzo tra le 8 e le 17.

Comune di Vermezzo – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. km 24+950 alla progr. Km 25+050 nella data di giovedì 3 marzo tra le 8 alle 17.

Comune di Gaggiano – tratto temporaneamente chiuso dalla progr. Km 27+650 alla progr. Km 28+500 nella data di venerdì 4 marzo tra le 8 alle 17.

