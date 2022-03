Cuggiono e Bernate raccolgono aiuti

Le comunità di Bernate Ticino e Cuggiono si sono subito attivate per trovare punti di raccolta e, con il passa parola e i social, per iniziare a raccogliere il materiale.

"Il popolo ucraino ha estremamente bisogno di medicine e beni di prima necessità, cibi pronti all'uso (legumi in scatola, carne in scatola, biscotti e pane in busta), tutto ciò che è pronto all'uso - è il drammatico appello di Nathaliiia Telishevska, la mamma di una bambina della materna cuggionese - Medicinali, Disinfettanti, antidolorifici, antibiotici, garze e fasce per medicazioni e tutto ciò che possa essere utile x questo tipo di situazione. Tutto ciò che verrà raccolto sarà consegnato tramite corrieri a destinazione ucraina nel centro di smistamento aiuti umanitari".

Un appello che non è passato inascoltato, anzi, le comunità di Bernate Ticino e Cuggiono si sono subito attivate per trovare punti di raccolta e, con il passa parola e i social, per iniziare a raccogliere il materiale.

PUNTI RACCOLTA

CUGGIONO E CASTELLETTO

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ - Oratorio S. Giovanni Bosco - dalle 16.30 alle 18

BERNATE

LUNEDÌ E MARTEDÌ - Primaria - alle 16.30

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ - Secondaria - alle 16.15

CASATE

LUNEDÌ E MARTEDÌ - Fermata Scuolabus - dalle 16.30 alle 17

Elenco Prodotti

Prodotti primo soccorso / Cerotti-disinfettanti / Guanti sterilizzati /

Cerotti a rotoli / Prodotti per l’igiene / Forbici / Medicazione sterile /

Bendaggio sterilizzato 10x15 o 7x14 / Bendaggio non sterilizzato 10x15 o 7x14 /

Garza normale / Camice per operare tutte le misure / Garze anche sterilizzate /

Prodotti di pulizia / Carta igienica / Assorbenti donna / Detersivo in polvere /

Coperte / Abiti pesanti / Pannolini per bambini / Latte in polvere /

Omogeneizzati / Giochi piccoli per bambini /

Cibi in scatola (tonno, piselli, legumi, carne ecc.)

CONTATTI

PER CONSEGNE IN ORARI DIFFERENTI CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI:

377/5468437 NATALIIA (Cuggiono e Castelletto)

349/2147628 MICHELA (Bernate e Casate) - 333/2109520 LAURA (Bernate e Casate)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!